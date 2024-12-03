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Главные новости 3 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 3 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями ко 3 декабря 2024 года.

США анонсировали введение новых антироссийских санкций

Источник: AP 2024

Представитель Белого дома Джейк Салливан заявил о новых санкциях в отношении России. Рестрикции будут направлены против финансового сектора. Ввести их планируется до ухода администрации президента Джо Байдена.

В КНР банковские организации из-за санкций перестали работать с банками РФ

Банки в Китае прекратили расчеты с рядом российских кредитных организаций, в отношении которых ввели новые санкции. Эксперты предполагают, что до инаугурации нового президента США послаблений российским банкам не будет.

Шольц назвал новую военную поддержку Киева посланием Путину

Источник: AP 2024

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Киеве заявил, что помощь Берлина Украине президент России Владимир Путин должен оценивать как послание. Политик заверил, что военная и экономическая поддержка Германией Киева не ослабеет.

Конгресс США подтвердил лабораторное происхождение коронавируса

В Конгрессе США представили результаты исследования происхождения COVID-19, которые свидетельствуют о том, что вирус «родился» в лаборатории города Ухань в Китае. Коронавирус имеет характеристики, которые не встречались ранее в природе.

Синоптики предсказали победу тепла над русским холодом зимой

Источник: Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал теплую зиму в большинстве регионов страны. По данным эксперта, в декабре аномально высокие температуры ожидаются в европейской части России, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке.