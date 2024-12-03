Главные новости 3 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями ко 3 декабря 2024 года.
США анонсировали введение новых антироссийских санкций
Представитель Белого дома Джейк Салливан заявил о новых санкциях в отношении России. Рестрикции будут направлены против финансового сектора. Ввести их планируется до ухода администрации президента Джо Байдена.
В КНР банковские организации из-за санкций перестали работать с банками РФ
Банки в Китае прекратили расчеты с рядом российских кредитных организаций, в отношении которых ввели новые санкции. Эксперты предполагают, что до инаугурации нового президента США послаблений российским банкам не будет.
Шольц назвал новую военную поддержку Киева посланием Путину
Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Киеве заявил, что помощь Берлина Украине президент России Владимир Путин должен оценивать как послание. Политик заверил, что военная и экономическая поддержка Германией Киева не ослабеет.
Конгресс США подтвердил лабораторное происхождение коронавируса
В Конгрессе США представили результаты исследования происхождения COVID-19, которые свидетельствуют о том, что вирус «родился» в лаборатории города Ухань в Китае. Коронавирус имеет характеристики, которые не встречались ранее в природе.
Синоптики предсказали победу тепла над русским холодом зимой
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал теплую зиму в большинстве регионов страны. По данным эксперта, в декабре аномально высокие температуры ожидаются в европейской части России, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке.