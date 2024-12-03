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В Самаре стартовала традиционная акция «Елка желаний»

Самарцев приглашают поучаствовать в акции исполнить детские мечты.

Источник: соцсети

Традиционная акция «Елка желаний» стартовала в Самаре 2 декабря. Праздничное дерево, на котором находятся мечты более 600 ребят, расположена в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Самары на улице Куйбышева, 44.

— Пожелания у ребят самые обыкновенные — игрушки, детская косметика, книги, одежда, спортивные товары или товары для творчества, — рассказал и.о. мэра Иван Носков, который снял с елки желания 6-летней Алины и 7-летнего Михаила.

К акции уже присоединились сотрудники различных силовых структур. Исполнить детские желания может любой желающий, вопросы можно задавать по телефону 8 (846) 332−07−64. «Елка желаний» продлится до 27 декабря.