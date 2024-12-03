В Новосибирске гвардейцы заплатили за бабушку, укравшую в магазине продукты

В понедельник, 2 декабря 2024, из супермаркета Заельцовского района Новосибирска бойцам ГБР поступил сигнал — просили задержать за кражу пожилую женщину. На месте сотрудников охватило чувство жалости.
Подробнее о ситуации рассказали в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия».
Сотрудники магазина сообщили: 18 ноября старушка вынесла без оплаты из магазина пакет картошки, баночку кофе и упаковку конфет на 788 рублей.
Правоохранителям женщина пояснила, что 1−2 раза в месяц заходит в магазин, набирает корзинку и просит других покупателей оплатить товар.
«Бабушка — божий одуванчик сразу заявила, что денег у неё нет и живёт она в основном на людские подаяния… Так 18 ноября сострадательные покупатели оплатили только салат и холодец. Всё остальное было вынесено без оплаты, а значит — украдено», — говорится в сообщении пресс-службы агентства безопасности.
У пенсионерки не оказалось родственников. Она наскребла по карманам около 300 рублей, остальное заплатили гвардейцы. Отметили, что сделали это из-за сострадания к женщине.