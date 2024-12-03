В Новосибирске гвардейцы заплатили за бабушку, укравшую в магазине продукты

«Бабушка — божий одуванчик сразу заявила, что денег у неё нет и живёт она в основном на людские подаяния… Так 18 ноября сострадательные покупатели оплатили только салат и холодец. Всё остальное было вынесено без оплаты, а значит — украдено», — говорится в сообщении пресс-службы агентства безопасности.