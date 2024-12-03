В Татарстане изымут часть земель под строительство дороги

В Республике Татарстан запланировано изъятие свыше 2,8 гектаров земли с целью строительства дороги. Трасса будет иметь региональное значение.
По плану, автодорога будет соединять Буинск, Тетюши и Зеленовку. Эта информация содержится в постановлении, выпущенном кабинетом министров Татарстана и подписанном премьер-министром Алексей Песошиным.
Земельный участок, который предполагается использовать, находится в Тетюшском районе региона. Он относится к категории сельскохозяйственных угодий и расположился в границах Нармонского сельского поселения.