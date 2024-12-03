Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал молиться о дозированном снегопаде. Это заявление он сделал на совещании.
По словам Муллина, на днях выпал снег, но город пока остается чистым. Будущая ситуация будет зависеть от объема осадков.
Как подчеркнул градоначальник, есть нехватка людских ресурсов для уборки улиц города, которая достигает почти 50%. В связи с этим был инициирован рост заработной платы для сотрудников коммунальных служб.
Напомним, 29 ноября в Казани в утренний час пик из-за снегопада образовались 10-балльные пробки. Также из-за осадков резко выросли цены на такси.