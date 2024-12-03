В Ростове-на-Дону проходит сбор игрушек для детей центра по борьбе со СПИДом

В Ростове проходит сбор игрушек для детей центра по борьбе со СПИДом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
До 7 декабря каждый желающий может принять участие в благотворительной акции «Коробка храбрости». Ростовчане могут принести небольшие игрушки для детей из центра по борьбе со СПИДом. Ребята будут рады подаркам и вниманию.
Приносить небольшие презенты можно в городскую поликлинику № 1 на улице Сержантова, 3. Подарки помогут справиться юным пациентам со страхом перед медпроцедурами. Отметим, что нельзя приносить косметику, сладости, деревянные, плюшевые, бьющиеся и острые игрушки, а также различные заколки.