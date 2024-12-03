Жителей Красноярска напугал звук взрыва на правобережье

Красноярцев 3 декабря напугали звуки взрывов на Торгашинском месторождении. По словам читательницы krsk.aif.ru, из-за громких звуков на правобережной части города срабатывают сигнализации у автомобилей.
«Такой сильный взрыв у нас был на правом берегу, что сработали все сигнализации у машин. Обычно не так громко проводят работы на Торгашинском», — написала читательница krsk.aif.ru Татьяна.
Напомним, на Торгашинском месторождении 3 декабря с 11:00 до 17:00 проводятся взрывные работы. В мэрии просят жителей и гостей Красноярска сохранять спокойствие и не реагировать на шум.