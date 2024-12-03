В Краснодарском крае за сутки родилось 175 детей

В Краснодарском крае за минувшие сутки родилось 175 малышей. Среди них 87 девочек и 88 мальчиков. Кроме того, в числе появившихся на свет одна двойня, она родилась в Перинатальном Центре Детской Краевой клинической больницы, рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
В краевой столице появилось на свет 76 детей, в Сочи — 21. Десять малышей родилось в Новороссийске, восемь — в Анапе.
«По пять малышей появились на свет в городе Армавире, Северском и Славянском районах», — написал Филиппов в своем телеграм-канале.