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В Краснодарском крае за сутки родилось 175 детей

87 девочек и 88 мальчиков родились на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае за минувшие сутки родилось 175 малышей. Среди них 87 девочек и 88 мальчиков. Кроме того, в числе появившихся на свет одна двойня, она родилась в Перинатальном Центре Детской Краевой клинической больницы, рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

В краевой столице появилось на свет 76 детей, в Сочи — 21. Десять малышей родилось в Новороссийске, восемь — в Анапе.

«По пять малышей появились на свет в городе Армавире, Северском и Славянском районах», — написал Филиппов в своем телеграм-канале.

демография