Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках

«В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании многоквартирного дома на проспекте Октябрьской Революции в городе Севастополе. В здании 1986 года постройки, на восьмом этаже которого проживает пожилой инвалид-колясочник, на протяжении длительного времени неисправна лифтовая система и отсутствуют пандусы», — говорится в сообщении.
В СК уточняют, что в результате родственникам приходится на руках поднимать пенсионера и средство его реабилитации до квартиры.
По данному факту Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводит процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ее результатах и принятом по итогам решении.