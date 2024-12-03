Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках

«В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании многоквартирного дома на проспекте Октябрьской Революции в городе Севастополе. В здании 1986 года постройки, на восьмом этаже которого проживает пожилой инвалид-колясочник, на протяжении длительного времени неисправна лифтовая система и отсутствуют пандусы», — говорится в сообщении.