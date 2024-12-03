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Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. Следственный комитет взял на контроль проверку нарушения прав инвалида-колясочника, которого родственники вынуждены поднимать на руках на восьмой этаж из-за неисправного лифта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал связи граждан со Следственным комитетом РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании многоквартирного дома на проспекте Октябрьской Революции в городе Севастополе. В здании 1986 года постройки, на восьмом этаже которого проживает пожилой инвалид-колясочник, на протяжении длительного времени неисправна лифтовая система и отсутствуют пандусы», — говорится в сообщении.

В СК уточняют, что в результате родственникам приходится на руках поднимать пенсионера и средство его реабилитации до квартиры.

По данному факту Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводит процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ее результатах и принятом по итогам решении.

СК
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