Названа дата включения новогодней иллюминации в Красноярске

Об этом сообщили в мэрии.
«Ежедневно будут включаться все светодиодные конструкции, расположенные вдоль дорог на опорах освещения. Особый режим подсветки будет у зданий, строений и сооружений — они будут подсвечиваться яркими цветами, с переливами, сменой и мерцанием. Такие режимы есть, например, у подсветки ансамбля вантового моста, моста “Арфа” и здания филармонии на Стрелке, у Коммунального моста, комплекса домов на улице Гладкова и других. Также в особой, новогодней тематике, будут подсвечиваться конструкции с элементами мэппинга. Новогодние “картинки” украсят здание Краевой филармонии и Музейного центра на площади Мира», — рассказали в мэрии.
А еще традиционно праздничные огни зажгутся на Крещение — 18 и 19 января.
Напомним, в Красноярске порядка 2000 фигур праздничной иллюминации, они украшают 50 улиц. Типов иллюминации в городе 20, среди них фигуры «Жар-птица», «Снежинка», «Шары», «Звёзды», «Ракушка» и другие. Также город украшают светящимися деревьями, ёлками, шишками и другими подобными фигурами. Все конструкции энергосберегающие, у них небольшой расход энергии.
Отметим, иллюминацию в Красноярске также включают в дни официальных государственных праздников и когда в городе проходят крупные события — соревнования, фестивали, форумы. В ближайшие дни праздничная иллюминация будет работать в честь Городского форума и юбилея Красноярского края.