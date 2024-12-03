Названа дата включения новогодней иллюминации в Красноярске

«Ежедневно будут включаться все светодиодные конструкции, расположенные вдоль дорог на опорах освещения. Особый режим подсветки будет у зданий, строений и сооружений — они будут подсвечиваться яркими цветами, с переливами, сменой и мерцанием. Такие режимы есть, например, у подсветки ансамбля вантового моста, моста “Арфа” и здания филармонии на Стрелке, у Коммунального моста, комплекса домов на улице Гладкова и других. Также в особой, новогодней тематике, будут подсвечиваться конструкции с элементами мэппинга. Новогодние “картинки” украсят здание Краевой филармонии и Музейного центра на площади Мира», — рассказали в мэрии.