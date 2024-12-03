На стройке в Омском районе поймали 10 нелегалов

Сразу десятерых мигрантов-нелегалов обнаружили полицейские на стройке в селе Лузино Омского района. Трудовых патентов у них не было, но работали они вовсю: заливали фундамент будущего объекта сельскохозназначения.
Иностранцев поймали во время профилактического мероприятия. Еще один неожиданный сюрприз ждал полицейских в одном из хостелов в Центральном округе Омска — там был задержан объявленный в федеральный розыск 23-летний житель Курской области.
В целом во время рейда полицейские проверили более 750 организаций и предприятий, где могли трудится иностранцы, и места их проживания. По результатам проверки заведено более 120 дел об административных правонарушениях. Чаще всего иностранцы нарушали правила въезда либо режима пребывания на территории РФ, незаконно занимались трудовой деятельностью, предоставляли ложные сведения для миграционного учета. Также под административное правонарушение попали те, кто незаконно предоставил мигрантам работу.
По итогам проверки 13 иностранцев, в том числе те, кто был обнаружен на стройке в Лузино, были выдворены из страны. Кроме этого, каждый из них должен заплатить 2 тысячи рублей штрафа.