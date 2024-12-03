На стройке в Омском районе поймали 10 нелегалов

В целом во время рейда полицейские проверили более 750 организаций и предприятий, где могли трудится иностранцы, и места их проживания. По результатам проверки заведено более 120 дел об административных правонарушениях. Чаще всего иностранцы нарушали правила въезда либо режима пребывания на территории РФ, незаконно занимались трудовой деятельностью, предоставляли ложные сведения для миграционного учета. Также под административное правонарушение попали те, кто незаконно предоставил мигрантам работу.