В Казахстане оцифровано около 40% первичной геологической информации. Об этом сегодня в ходе заседания правительства, докладывая о развитии геологической отрасли, сообщил председатель Национальной геологической службы Ерлан Галиев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«При детальном изучении необходимого участка потенциальному недропользователю (инвестору) требуется полная картина изучаемого объекта. Для этого проводится сканирование и оцифровка первичной геологической информации, хранящейся во всех геологических фондах РК, которая в дальнейшем будет размещена на ЕПН. Общее количество первичной геологической информации в геологических фондах Республики Казахстан — 4 579 342 единиц. Информация хранится в виде бумажных материалов, магнитных лент, картриджей. За 2023−2024 годы отсканировано и оцифровано около 40% первичной геологической информации», — отметил он.
Глава НГС напомнил, согласно Кодексу «О недрах и недропользовании», служба является уполномоченным государством национальным оператором в области геологической информации. Организационные основы геологической фондовой службы Казахстана были заложены в 1930 году. Сегодня АО НГС финансируется правительством РК и за счет внешних доходов.
«НГС является основным поставщиком достоверных и полных геолого-геофизических данных в Казахстане. Одна из ключевых задач стоит в преобразовании этих данных в машиночитаемый формат, что позволит унифицировать и стандартизировать информацию для ее дальнейшего использования. Для решения этой задачи применяются технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые ускоряют обработку данных и создают базу Big Data. С интеграцией продвинутых алгоритмов глубокого обучения для работы со сложными данными (графика и карты) и автоматизацией процесса классификации и структурирования геологических данных, система станет основой для анализа, прогнозирования месторождений полезных ископаемых, что улучшит эффективность работы с геологической информацией что особенно важно для раскрытия ресурсного потенциала регионов страны с разной степенью изученности», — сообщил Ерлан Галиев.
Для решения данной задачи АО НГС принимает участие в программе «Правительственных акселераторов» по опыту ОАЭ, где внедрены инновационные подходы к эффективной реализации инициатив. В краткосрочном проекте будут реализованы ключевые инициативы за ограниченный период времени продолжительностью 100 дней. В рамках акселерации проводится интенсивная работа по выявлению проблемных точек, постановке задач и их оперативному выполнению.
В рамках проектов реализуются следующие технические меры:
оцифровка архивных данных с использованием OCR и ИИ; оцифровка графики для преобразования в машиночитаемый формат; объединение данных и формирование Big Data; внедрение специализированного ИИ для анализа данных.
«Проект предусматривает использование опыта стран-лидеров, таких как Канада, Австралия и США. Эти страны уже внедрили технологии ИИ для оцифровки и анализа геологических данных, что позволило значительно увеличить эффективность геологоразведки. Казахстанский проект включает разработку интерактивных карт, векторизацию графических материалов, обеспечение вычислительных мощностей и обучение специалистов работе с новыми технологиями. Объем данных, подлежащих обработке, составляет 2−3 петабайта, что требует значительных ресурсов», — уточнил глава службы.