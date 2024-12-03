В Казахстане оцифровано около 40% первичной геологической информации

«НГС является основным поставщиком достоверных и полных геолого-геофизических данных в Казахстане. Одна из ключевых задач стоит в преобразовании этих данных в машиночитаемый формат, что позволит унифицировать и стандартизировать информацию для ее дальнейшего использования. Для решения этой задачи применяются технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые ускоряют обработку данных и создают базу Big Data. С интеграцией продвинутых алгоритмов глубокого обучения для работы со сложными данными (графика и карты) и автоматизацией процесса классификации и структурирования геологических данных, система станет основой для анализа, прогнозирования месторождений полезных ископаемых, что улучшит эффективность работы с геологической информацией что особенно важно для раскрытия ресурсного потенциала регионов страны с разной степенью изученности», — сообщил Ерлан Галиев.