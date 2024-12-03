«Первичный прием у профессора до 52 рублей, консультации у врачей — от 42 до 85 рублей». Минздрав установил тарифы на платные прием и консультацию врача в Беларуси

Также сказано, что в зависимости от квалификации и званий врача-специалиста максимальный тариф на консультацию варьируется от 42 до 85 рублей. Для врача второй квалификационной категории был установлен тариф в 42 рубля, для первой — в 44 рубля, а для высшей — в 49 рублей.