«Первичный прием у профессора до 52 рублей, консультации у врачей — от 42 до 85 рублей». Минздрав установил тарифы на платные прием и консультацию врача в Беларуси

Минздрав установил предельные максимальные тарифы на платные прием и консультацию врача в Беларуси. Это следует из постановления Министерства здравоохранения № 156 от 16 ноября 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале и вступит в силу с 1 февраля 2025 года.
Сообщается, что данным документов были установлены предельные максимальные тарифы на прием и консультацию врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, но за исключением врачей-стоматологов.
В постановлении сказано, что в зависимости от квалификации, а также званий врача максимальный тариф на первичный прием варьируется от 35 до 57 рублей. Что касается повторного приема, что тариф составит от 21 до 32 рублей.
Говорится, что для врача-специалиста второй квалификационной категории был установлен следующий тариф. Указаны 35 рублей на первичный прием, а на повторный — 21 рубль. Для специалиста первой категории указаны 37 и 23 рубля. Что касается врачей высшей категории, то для них прописан тариф 41 и 25 рублей.
Сообщается, что для кандидата наук первичный прием будет 45 рублей и 27 рублей за повторный прием. Для доктора наук был установлен тариф в 47 и 28 рублей. Для доцента, кандидата наук — 47 и 28 рублей. Что касается профессора и доктора наук, то были установлены 52 рубля и 29 рублей.
Также сказано, что в зависимости от квалификации и званий врача-специалиста максимальный тариф на консультацию варьируется от 42 до 85 рублей. Для врача второй квалификационной категории был установлен тариф в 42 рубля, для первой — в 44 рубля, а для высшей — в 49 рублей.
Говорится, что для кандидата наук тариф был установлен в 65 рублей. Что касается доктора наук, то речь идет про 70 рублей. Для доцента, кандидата наук предельный тариф на консультацию установлен в 70 рублей, а для профессора, доктора наук — 80 рублей.
Ранее мы собрали, что белорусские медики говорят о микоплазменной пневмонии, которую называют «ходячей»: «Скрытый период до трех недель, среди симптомов — мучительный, долгий кашель».
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется декабрь 2024 года в Беларуси: «Нас ждут температурные качели».