Уфимец попал в больницу после наезда иномарки на регулируемом пешеходном переходе

Сегодня утром, 3 декабря, жителя Уфы сбила иномарка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась на перекрестке улиц Шафиева и Комсомольская. Согласно предварительным данным, водитель Hyundai Accent во время поворота наехал на 49-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу со светофором. В результате происшествия пешеход получил различные травмы, его доставили в больницу. По факту произошедшего началось разбирательство.
Сотрудники ГАИ призвали водителей при приближении к пешеходному переходу быть предельно внимательными, снижать скорость, а при повороте убедиться, что на проезжей части нет пешеходов, и лишь потом продолжать движение.
— На скользких дорогах увеличивается тормозной путь, поэтому важно снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля в зимний период времени. Водитель транспортного средства обязан уступить переходящим дорогу пешеходам. Пешим участникам дорожного движения, в свою очередь, необходимо убедиться в том, что автомобиль остановился и только потом начинать переход дороги, — заявили в дорожной полиции.
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