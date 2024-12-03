Уфимец попал в больницу после наезда иномарки на регулируемом пешеходном переходе

— На скользких дорогах увеличивается тормозной путь, поэтому важно снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля в зимний период времени. Водитель транспортного средства обязан уступить переходящим дорогу пешеходам. Пешим участникам дорожного движения, в свою очередь, необходимо убедиться в том, что автомобиль остановился и только потом начинать переход дороги, — заявили в дорожной полиции.