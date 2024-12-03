Еще шесть мужчин добровольцами отправились из Братска в зону СВО

Еще шесть жителей Братска отправились добровольцами «за ленточку». Перед этим они уедут на областной сборный пункт, который находится в Шелехове, там и подпишут контракт. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, состоялась торжественная церемония, на которой со словами поддержки выступили мэр Александр Дубровин и председатель Думы Ольга Янькова.
— Захотел пойти в зону проведения специальной военной операции. Там мои друзья, близкие — своих не бросаем! По профессии я сварщик, работал ещё на бобкете. Теперь буду военным, куда распределят — там и буду выполнять свой воинский долг, — поделился доброволец Михаил.
Мужчинам передали флаги Братска, фирменные шевроны, так же их благословил священник. Проводить бойцов пришли коллеги, друзья, жены и дети.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что люди с нарушением слуха получат выплату на ремонт имплантата в Иркутской области.