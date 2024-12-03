Уныло и пасмурно и в квартире, и на улице: Жители Кишинева опять останутся без света — публикуем адреса

О плановых отключениях сообщает поставщик.
Ботаника:
- Мунчешть, 293b, 605, 605/2, 9999 — частично с 08:50 до 16:50.
- Ашхабад, 100−140, 109−129, Баку, 13−21, 27−35, 32, 36, Ботяза, 1−9, 2−8, 12, Четатя Албэ, 91−93, 97, 97A, 99, 102−120, 141/1, 999, Четатя Килия, 31, 39, 39B, пер. Думбрэвий, 1, Ханул Морий, 92−94, Ынэлцэрий, 1−11, 2−12, Инвиерий, 1−11, 2−14, 18−20, 25, Истра, 1−3, 2−4, Мунчешть, 268, 272−286, 290−294, 300, 300/1, 306−308, 312/1, Плаюлуй, 93, 112, Томис, 1−11, 2−10 — частично с 08:50 до 16:40.
Центр:
- Хынчештское шоссе, 38A, 38B — частично с 09:30 до 14:00.
- Хынчештское шоссе, 32 — частично с 14:00 до 17:30.
Чеканы:
- Албэстреле, 1, 9/1, 11, 2−10, Армонией, 1−7, 2−8, Профессор Ион Думенюк, 17, 21−29, 35−37, 38/1, Г. Гимпу, 1−11, 15−25, 25/1, 25E, И. Кошану,
1 °F, 6−20, 24−26, Иришилор, 1−7, Мирча чел Батрын, 38J, 40/1, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44, 44/1, 44/3, 44/4, 46, 46 блок 1, 46 блок 2, 46 блок 3, 46 блок 4, 9999, Николае Милеску-Спэтару, 25/4, 28, Поенилор, 1−3, 2−8 — частично с 09:20 до 17:00.
Рышкановка:
- Албишоара, 72/2, 72/3, 76/1, Крамей, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 9, 16−30, И. Заикин, 58, 64, 70−84, Мовила луй Бурчел, 9, 23, 27, 35, 35A, 39−51 — частично с 09:00 до 17:00.