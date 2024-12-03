Волгоградские УК обязали устранить многочисленные нарушения

Кроме того, одна из УК была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Организации назначили штраф в размере 250 000 рублей. Также мировой судья оштрафовал директора компании за те же нарушения на 50 000 рублей.