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Волгоградские УК обязали устранить многочисленные нарушения

Благодаря действиям прокуратуры будут отремонтированы два многоквартирных дома.

Инициированная прокуратурой Центрального района проверка двух управляющих компаний выявила нарушения. В доме № 1б — корп. 1 и корп. 2 на ул. Скосырева в неудовлетворительном состоянии находились инженерные коммуникации, ограждения, лифты, подвальные помещения и придомовые территории.

По итогам проверки был подан иск в суд с требованием обязать управляющие компании устранить нарушения, выполнив необходимые ремонтные работы.

Красноармейский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и в солидарном порядке возложил на управляющие компании обязанность привести общее имущество многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние.

Кроме того, одна из УК была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Организации назначили штраф в размере 250 000 рублей. Также мировой судья оштрафовал директора компании за те же нарушения на 50 000 рублей.

ЖКХ