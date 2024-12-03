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Челябинцы отправятся зимовать в Таиланд, Индонезию и Шри-Ланку

Средняя продолжительность поездки при этом составляет 30 дней.

Источник: Reuters

В этом сезоне челябинцы выбирают для зимовки Таиланд, Индонезию, Шри-Ланку, Индию и Вьетнам. Статистикой поделились в популярном сервисе путешествий.

В среднем челябинцы летят в Таиланд на 30 дней за 187 тысяч рублей туда и обратно. В Индонезию они отправляются на 29 дней. Стоимость билетов в обе стороны начинается от 103 тысяч рублей.

Путешествие в Шри-Ланку на 28 дней обойдется в 170 тысяч рублей минимум. Во Вьетнаме челябинцы готовы провести 30 дней за 120 тысяч рублей, а в Индии — 25 дней за 116 тысяч рублей.

В среднем по России граждане интересуются путешествиями в Китай, Австралию и Вьетнам, а также странами ближнего зарубежья — Азербайджаном, Арменией и Узбекистаном.

туризм и отдых