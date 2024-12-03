Нижегородцы смогут легально срубить ель на Новый год в лесничестве за 8 рублей

Цена елки до метра в высоту составит 8,02 рубля за единицу. Дерево до двух метров обойдется в 16,04 рубля, до трех метров — 21,06 рубля, до четырех метров — 33,08 рубля, а более 4,1 метра — 42,09 рубля.