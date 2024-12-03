Нижегородцы смогут легально срубить ель на Новый год в лесничестве за 8 рублей

Жители Нижнего Новгорода смогут законно вырубать ели и другие хвойные деревья к предстоящим новогодним праздникам. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
По информации министерства, нижегородцам необходимо с 1 по 31 декабря обратиться в любое лесничество области и оформить сделку купли-продажи лесных насаждений. Список лесничеств доступен на официальном веб-сайте министерства.
Цена елки до метра в высоту составит 8,02 рубля за единицу. Дерево до двух метров обойдется в 16,04 рубля, до трех метров — 21,06 рубля, до четырех метров — 33,08 рубля, а более 4,1 метра — 42,09 рубля.
Нижегородцам нужно будет самостоятельно вырубить дерево и привезти его домой. Договор купли-продажи, который будет заключен с лесничеством, станет разрешением на транспортировку дерева.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 13 ёлочных базаров будут работать в Нижнем Новгороде перед Новым годом.