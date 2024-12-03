Порт-Сент-Луси
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарифы на платные приемы и консультации врачей установили в Беларуси

Тарифы начнут действовать с 1 февраля следующего года, но не будут распространяться на стоматологов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси установило предельные максимальные тарифы на платные медуслуги по приемам и консультациям врачей-специалистов, это предусмотрено ведомственным постановлением № 156 от 16 ноября, которое официально опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Так, предельный максимальный тариф на первичный прием врача второй квалификационной категории установлен в размере 35 рублей, на прием врача первой категории тариф немного выше — 37 рублей, а высшей категории — 41 рубль.

Первичный прием врача-специалиста, кандидата медицинских наук теперь не может стоить дороже 45 рублей, а доктора медицинских наук, а также доцента и кандидат медицинских наук — 47 рублей.

Предельный максимальный тариф за прием профессора и доктора медицинских наук установлен в размере 52 рублей, члена-корреспондента НАН Беларуси и доктора медицинских наук — 56 рублей, а академика НАН Беларуси и доктора медицинских наук — 57 рублей.

Также определены максимальные тарифы и на повторный прием этих врачей — они значительно ниже.

Что касается тарифов на консультацию врачей-специалистов с квалификационной категорией, то они стартую от 42 рублей и доходят до 49 рублей и зависят от категории врача.

Стоимость консультации врача с ученой степенью, ученым званием и академическим ученым звание составляет 65−85 рублей и также зависит от звания и ученой степени принимающего пациентов специалиста.

Вместе с тем в документе говорится, что предельные максимальные тарифы не распространяются на приемы и консультации врачей-специалистов стоматологического профиля.

Тарифы начнут действовать с момента вступления постановление в силу, то есть с 1 февраля следующего года.

медицина