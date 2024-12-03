Тарифы на платные приемы и консультации врачей установили в Беларуси

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси установило предельные максимальные тарифы на платные медуслуги по приемам и консультациям врачей-специалистов, это предусмотрено ведомственным постановлением № 156 от 16 ноября, которое официально опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
Так, предельный максимальный тариф на первичный прием врача второй квалификационной категории установлен в размере 35 рублей, на прием врача первой категории тариф немного выше — 37 рублей, а высшей категории — 41 рубль.
Первичный прием врача-специалиста, кандидата медицинских наук теперь не может стоить дороже 45 рублей, а доктора медицинских наук, а также доцента и кандидат медицинских наук — 47 рублей.
Также определены максимальные тарифы и на повторный прием этих врачей — они значительно ниже.
Что касается тарифов на консультацию врачей-специалистов с квалификационной категорией, то они стартую от 42 рублей и доходят до 49 рублей и зависят от категории врача.
Стоимость консультации врача с ученой степенью, ученым званием и академическим ученым звание составляет 65−85 рублей и также зависит от звания и ученой степени принимающего пациентов специалиста.
Вместе с тем в документе говорится, что предельные максимальные тарифы не распространяются на приемы и консультации врачей-специалистов стоматологического профиля.
Тарифы начнут действовать с момента вступления постановление в силу, то есть с 1 февраля следующего года.