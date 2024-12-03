Именные губернаторские премии получат 15 жителей Кубани с ограниченными возможностями здоровья. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил в своем telegram-канале.
Премию жителям с ОВЗ традиционно присуждают в конце года и уже на протяжении 30 лет. Это кубанцы, проявившие себя в спорте, культуре, искусстве, науке, образовании и других областях. Среди 15 человек есть и взрослые, и дети.
В 2023 году размер премии увеличили до 150 тысяч рублей. Ранее жители получали по 100 тысяч рублей.
«Благодарен нашим землякам за вклад в развитие края, активную жизненную позицию. Они сильны духом, решительны, являются примером стойкости, мужества, неутомимости», — сказал Вениамин Кондратьев.