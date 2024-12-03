Порт-Сент-Луси
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Именные губернаторские премии получат 15 жителей Кубани

15 талантливых жителей Кубани получат губернаторскую премию по 150 тысяч рублей.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Именные губернаторские премии получат 15 жителей Кубани с ограниченными возможностями здоровья. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил в своем telegram-канале.

Премию жителям с ОВЗ традиционно присуждают в конце года и уже на протяжении 30 лет. Это кубанцы, проявившие себя в спорте, культуре, искусстве, науке, образовании и других областях. Среди 15 человек есть и взрослые, и дети.

В 2023 году размер премии увеличили до 150 тысяч рублей. Ранее жители получали по 100 тысяч рублей.

«Благодарен нашим землякам за вклад в развитие края, активную жизненную позицию. Они сильны духом, решительны, являются примером стойкости, мужества, неутомимости», — сказал Вениамин Кондратьев.