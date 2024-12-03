Администрация Комаровского рынка отреагировала на видео в TikTok о крысах, которые были замечены неподалеку от Комаровки. Ситуацию агентству «Минск-Новости» прокомментировал заместитель генерального директора по развитию Комаровского рынка Иван Ткачук.
— К нам крысы никакого отношения не имеют, видео снято на пересечении ул. Кульман и Куйбышева, это одна из клумб рядом с крытым паркингом, — подчеркнул замгенерального директора рынка.
В свою очередь зоотехник первой категории минского зоопарка Ирина Орлис обратила внимание на то, что на видео в соцсети видно, что крысы домашние. Она пояснила, что подобного окраса у диких крыс нет.
— Да хотя бы взять линию Дамбо — та самая беленькая с большими ушками, что фигурирует в середине видео. Как максимум — по поведению: в нашей стране дикие крысы так нагло себя не ведут. Они давно выучили, что с ними борются, и так очевидно на контакт не пойдут, — отметила специалист.
Она добавила, что кто-то просто выбросил на улицу домашних крыс.
— И явно не пару дней назад, если учесть, что мы видим не только взрослых особей, но и малышей, которые вывелись, вероятнее всего, в норе, которую животные устроили в корнях деревьев.
Орлис сказала, что домашние крысы плохо переносят морозы и в том случае, если их не отловить, то, вероятнее всего, они погибнут.