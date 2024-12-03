Администрация Комаровского рынка отреагировала на видео в TikTok о крысах

— Да хотя бы взять линию Дамбо — та самая беленькая с большими ушками, что фигурирует в середине видео. Как максимум — по поведению: в нашей стране дикие крысы так нагло себя не ведут. Они давно выучили, что с ними борются, и так очевидно на контакт не пойдут, — отметила специалист.