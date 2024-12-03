Четыре модели дистанционного обучения предлагают сельским школам Казахстана

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. Министерство просвещения Казахстана предложило четыре модели дистанционного образования для сельских школ. Их уже внедряли в пилотном режиме, а теперь намерены масштабировать.
Первая модель под названием «Стриминг» реализована в 125 школах. Вторая — «Уроки опорной школы в малокомплектных школах» опробована в 12 опорных и 36 магнитных школах.
Третья модель — «Офлайн-уроки в малокомплектных школах с доступом к интернету» апробировали в 89 школах. И четвертая модель — «Проведение офлайн-уроков с использованием цифровых решений в малокомплектных школах с низкой скоростью интернета или без интернета».
«В рамках проекта установлена стимулирующая надбавка в размере 15% к должностным окладам для 35 педагогов, проводивших стриминговые уроки для 89 школ. И 130 педагогов, проводивших совместные уроки в 36 малокомплектных школах», — сообщил глава Минпросвещения Гани Бейсембаев.
Также в ведомстве рассказали, что разрыв между городскими и сельскими школами сокращается.
На заседании правительства ведомство сослалось на международные исследования и сейчас ведется системная работа по повышению потенциала сельских школ.
В Казахстане по данным Минпросвещения насчитывается около 8 тысяч школ, 67% из них — это сельские школы. При этом, каждая вторая сельская школа — малокомплектная, в них обучается 40% всех школьников всей страны.
«Сокращение разрыва между городскими и сельскими школами подтверждается и результатами международных исследований PISA. По сравнению с результатами PISA-2018 показатель разницы в математической и естественной грамотности в 2022 году сократился на 4−5 баллов, а уровень грамотности чтения остался прежним», — отметил глава ведомства Гани Бейсембаев.
Чиновники назвали регионы, где ведется активная работа по повышению качества образования. Например, в школах Мангистауской области в текущем учебном году в регионе стартовал проект «Отпан», охватывающий 50 школ, из них 35 сельских.
В Актюбинской области при поддержке министерства и с участием областного акимата и общественного фонда «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана») реализовали масштабный проект «Повышение потенциала сельских школ с использованием цифровых технологий».
Проект охватил 12 опорных и 134 малокомплектных школ с участием более 11 тысяч обучающихся и около 3,5 тысяч педагогов. И другие не менее интересные примеры по регионам.
Рассказали в ведомстве и о том, что малокомплектные школы оснастили предметными и цифровыми кабинетами. Также обеспечили высокоскоростным Интернетом. А руководители и педагоги школ прошли специальные курсы, направленные на повышение цифровой компетентности и профессиональное развитие.
В качестве национального координатора министерство просвещения разработало стратегию развития сельских школ. В 2024 году к проекту привлекли 10 опорных и 30 малокомплектных школ Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей.
С января 2025 года примут участие 192 опорных и 759 малокомплектных школ из 17 регионов. А на третьем этапе данным проектом планируют охватить все оставшиеся малокомплектные школы.