В Казанском Кремле начнётся реставрация Преображенской башни

Преображенская башня, двухъярусная и квадратная в плане, была построена псковскими мастерами в конце XVI века и выполняла функцию входа в Кремль с западной стороны. На башне имеется пять бойниц, а на рисунках конца XVII века она изображена со смотровой вышкой наверху. После утраты оборонного значения башня претерпела значительные изменения, в том числе в 30-е годы XIX века был установлен невысокий шатёр, который просуществовал до середины XX века.