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Три эскалатора отремонтировали на станции нижегородского метро «Горьковская»

Техобслуживание проводили поочередно.

Тяговые цепи заменили на трех эскалаторах нижегородского метро. Работы провели на станции «Горьковская» в рамках планового технического обслуживания. Об этом сообщили в городской администрации.

Ремонт организовали таким образом, чтобы не нарушать привычный ритм подземки. В конце ноября были запущены два из трех эскалаторов. Сейчас все лестницы работают в обычном режиме. Как уточнили специалисты метрополитена, эти объекты требуют регулярного обслуживания, чтобы все элементы работали надежно.

Ранее мы писали, что ждать открытия новых станций метро в Нижнем Новгороде стоит не раньше 2026 года.

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