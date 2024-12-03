Три эскалатора отремонтировали на станции нижегородского метро «Горьковская»

Ремонт организовали таким образом, чтобы не нарушать привычный ритм подземки. В конце ноября были запущены два из трех эскалаторов. Сейчас все лестницы работают в обычном режиме. Как уточнили специалисты метрополитена, эти объекты требуют регулярного обслуживания, чтобы все элементы работали надежно.