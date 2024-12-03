Для детей-сирот на Кубани подготовили жилье с нарушениями технических норм

В Брюховецком районе Краснодарского края во время возведения жилья строители нарушили технические нормы. Квартиры предназначались для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это стало известно после проверки местной прокуратуры, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Установлено, что еще в первом полугодии этого года в Брюховецком районе были зафиксированы нарушения противопожарных норм и строительных правил при возведении 16 квартир, предназначенных для указанной категории граждан. Главе администрации было вынесено представление по данному факту.
Затем местная власть в полном объеме устранила все нарушения. Техническое состояние жилых помещений подтверждено специалистами органов контроля.
В настоящее время состоялась церемония вручения ключей от квартир.