Разработан метод обнаружения кибератак с помощью цифрового зрения

При этом, как подчеркнул руководитель проекта, главный научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности СПб ФИЦ РАН Игорь Саенко, разработанный при поддержке гранта РНФ комплекс методик независим от используемого на предприятии сетевого протокола — он может быть применен к анализу сетевого трафика, который передается по любому протоколу, основанному на TCP/IP.