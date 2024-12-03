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До конца июня ограничат проезд в Ростове по ул. Восточной

Ростовская область, 3 декабря 2024. DON24.RU. С 5 декабря в Ростове по ул. Восточной введут ограничения движения транспорта. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения. Речь идет об участке от пер. Журавлева до пер. Крепостного.

Уточняется, что по ул. Красноармейской, 250−254, будут идти строительно-монтажные работы. Проезд ограничат до 30 июня.

Ранее писали, что в Ростове ограничат движение транспорта 1 января из-за новогоднего забега.