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Нескольких поставщиков медтоваров отстранили от госзакупок в Иркутской области

Некоторые компании попали в реестр недобросовестных поставщиков из-за того, что не завезли в больницы перчатки.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Недобросовестных поставщиков на два года отстраняют от закупок за нарушение контрактов, так как это вызывает определенные негативные последствия. Пациенты не могут вовремя получить необходимую медпомощь. Об это КП-Иркутск рассказали в Иркутском УФАС России.

Так, например, Областной Гериатрический Центр сообщил о том, что вместо платформы для систем стабилографии на сумму около двух миллионов рублей поставщики привезли совершенно другое оборудование.

— Также в ведомство поступило обращение Иркутской областной клинической туберкулезной больницы. Компания не исполнила контракт на поставку марлевых салфеток на сумму около 500 тысяч рублей, — сообщают в пресс-службе УФАС.

Несколько больниц сообщили о том, что им не привезли перчатки на общую сумму около 800 тысяч рублей. За нарушение компании временно попали в список недобросовестных поставщиков.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сторож погиб на пожаре в Иркутске из-за короткого замыкания электропроводки.