Нескольких поставщиков медтоваров отстранили от госзакупок в Иркутской области

Недобросовестных поставщиков на два года отстраняют от закупок за нарушение контрактов, так как это вызывает определенные негативные последствия. Пациенты не могут вовремя получить необходимую медпомощь. Об это КП-Иркутск рассказали в Иркутском УФАС России.