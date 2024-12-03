Нескольких поставщиков медтоваров отстранили от госзакупок в Иркутской области

Недобросовестных поставщиков на два года отстраняют от закупок за нарушение контрактов, так как это вызывает определенные негативные последствия. Пациенты не могут вовремя получить необходимую медпомощь. Об это КП-Иркутск рассказали в Иркутском УФАС России.
Так, например, Областной Гериатрический Центр сообщил о том, что вместо платформы для систем стабилографии на сумму около двух миллионов рублей поставщики привезли совершенно другое оборудование.
— Также в ведомство поступило обращение Иркутской областной клинической туберкулезной больницы. Компания не исполнила контракт на поставку марлевых салфеток на сумму около 500 тысяч рублей, — сообщают в пресс-службе УФАС.
Несколько больниц сообщили о том, что им не привезли перчатки на общую сумму около 800 тысяч рублей. За нарушение компании временно попали в список недобросовестных поставщиков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сторож погиб на пожаре в Иркутске из-за короткого замыкания электропроводки.