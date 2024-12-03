Воронежцам рассказали о предновогодней схеме мошенничества с продажей икры

Когда покупатель вносит свои личные данные на сайте для оплаты товара, они оказываются в руках злоумышленников. Это позволяет мошенникам получить доступ к онлайн-банку и похитить деньги. Кроме того, покупатель может получить испорченную икру или морепродукты.