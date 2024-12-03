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Воронежцам рассказали о предновогодней схеме мошенничества с продажей икры

В преддверии Нового года жителей Воронежа предупредили о новой мошеннической схеме с продажей дешевой икры и морепродуктов.

Об этом сообщил «Вестник Киберполиции» в понедельник, 2 декабря.

Граждан обманывают с помощью фишинговых сайтов, аккаунтов в соцсетях или мессенджерах, предлагающих продукты по низкой цене. Страницы имитируют реальную компанию или магазин.

Когда покупатель вносит свои личные данные на сайте для оплаты товара, они оказываются в руках злоумышленников. Это позволяет мошенникам получить доступ к онлайн-банку и похитить деньги. Кроме того, покупатель может получить испорченную икру или морепродукты.

Чтобы не попасться на крючок мошенников воронежцам советуют приобретать продукты на сайтах проверенных магазинов и маркетплейсов.