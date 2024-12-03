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Беременной уфимке удалось отстоять свои трудовые права только после вмешательства прокуратуры

В Уфе беременной женщине выплатили 200 тыс. рублей после нарушения ее прав.
Источник: Комсомольская правда

Беременной жительнице Уфы удалось отстоять свои трудовые права только после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

В минувшем марте женщину приняли на работу в ООО НПП «Спецстрой» машинисткой крана. Однако в трудовом договоре не были указаны место ее работы, сроки выплаты зарплаты, условия о компенсациях и стимулирующих выплатах, а также не установлен режим рабочего времени и отдыха.

Через пару месяцев она направила работодателю заявление о переводе на другую работу, на которой не предполагается воздействие неблагоприятных факторов, а также сохраняется средний заработок по прежней работе в связи с беременностью.

Руководство предприятия не исполнило свои обязательства. В связи с этим директора организации оштрафовали по административной статье «Нарушение трудового законодательства» на 20 тысяч рублей. Кроме того, в его адрес внесли представление, по результатам рассмотрения которого женщине выплатили более 200 тысяч рублей в качестве среднего заработка за пропущенные рабочие дни.

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