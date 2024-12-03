Беременной уфимке удалось отстоять свои трудовые права только после вмешательства прокуратуры

Руководство предприятия не исполнило свои обязательства. В связи с этим директора организации оштрафовали по административной статье «Нарушение трудового законодательства» на 20 тысяч рублей. Кроме того, в его адрес внесли представление, по результатам рассмотрения которого женщине выплатили более 200 тысяч рублей в качестве среднего заработка за пропущенные рабочие дни.