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Житель Ростова-на-Дону предложил землякам услугу «трезвый рыбак»

В Ростовской области появилась услуга «трезвый рыбак».

Источник: Комсомольская правда

Житель Ростова-на-Дону Александр предложил землякам услугу «трезвый рыбак». Свое объявление мужчина опубликовал в Интернете.

— Вы отдыхаете, я ловлю вам рыбу. Оплата — 4 тысячи рублей за 12 часов и обед. За песни под гитару отдельная цена. Также возможна услуга трезвого водителя после рыбалки, — написал ростовчанин.

Мужчина также добавил, что имеет больше 10 лет опыта, готов брать срочные заказы и работать в праздники и на выходных.

Нестандартное предложение вызвало интерес, с 11 ноября набралось 27,3 тысячи просмотров. С утра 3 декабря услуга привлекла внимание 124 человек.

Напомним, ранее в донском минздраве заявили, что Ростовская область вошла в десятку наиболее трезвых регионов России.