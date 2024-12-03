Портфель южного ответственного финансирования в 2024 году вырос в 1,8 раза

Эксперты отмечают, что российские банки расширяют возможности ответственного финансирования. Так, портфель этого направления Юго-Западного Сбербанка с начала года увеличился в 1,8 раза и превысил 213 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами 16 южных регионов страны рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Больше всего проектов было реализовано на Кубани на сумму 184,1 млрд рублей, в Ростовской области на сумму 13,6 млрд рублей и Ставрополье на сумму 2,2 млрд рублей.
— Рынок устойчивого финансирования в южных регионах России продолжает расти. В первую очередь, — в недвижимости, АПК, туризме, логистике, промышленности, энергетике и торговле. Крупный бизнес оказывает серьёзное влияние на окружающую среду. И южане, в свою очередь, тоже всё внимательнее относятся к этому вопросу. Если ещё пару лет назад мы видели основной спрос со стороны бизнеса ЮФО, то с прошлого года очень высоким стал интерес инвесторов Северного Кавказа и Крыма. В 2024-м — и у предпринимателей Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, — отметил Анатолий Песенников.
Вопросы влияния на окружающую среду все больше интересуют россиян. Опрос, проведенный экспертами банка, показал, что 39% южан готовы снизить потребление продукции или вовсе отказаться от неё, если узнают, что производитель негативно влияет на окружающую среду. В число значимых факторов респонденты включили использование переработанных материалов в производстве, сокращение потребления бумаги и пластика, внедрение раздельного сбора отходов.
Жители юга России и сами включаются в этот процесс: используют общественный транспорт вместо личного, отдают предпочтение многоразовой таре. Каждый шестой экономит электричество и воду, а каждый десятый сортирует мусор.