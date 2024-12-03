Портфель южного ответственного финансирования в 2024 году вырос в 1,8 раза

— Рынок устойчивого финансирования в южных регионах России продолжает расти. В первую очередь, — в недвижимости, АПК, туризме, логистике, промышленности, энергетике и торговле. Крупный бизнес оказывает серьёзное влияние на окружающую среду. И южане, в свою очередь, тоже всё внимательнее относятся к этому вопросу. Если ещё пару лет назад мы видели основной спрос со стороны бизнеса ЮФО, то с прошлого года очень высоким стал интерес инвесторов Северного Кавказа и Крыма. В 2024-м — и у предпринимателей Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, — отметил Анатолий Песенников.