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В Воронеже на 49-м году жизни умер полковник МЧС

Дмитрий Покотилов ликвидации практически всех ЧС на территории региона за 20 лет.

Источник: пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области

Воронежский гарнизон пожарной охраны вчера, 2 декабря, проводил в последний путь полковника внутренней службы в отставке Дмитрия Покотилова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На протяжении многих лет Дмитрий Покотилов возглавлял первый пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Воронежской области.

— Он участвовал в ликвидации практически всех крупных пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории региона последние 20 лет, — уточнили в МЧС.

Дмитрий Покотилов скоропостижно скончался 29 ноября в возрасте 48 лет.