В Воронеже на 49-м году жизни умер полковник МЧС

Воронежский гарнизон пожарной охраны вчера, 2 декабря, проводил в последний путь полковника внутренней службы в отставке Дмитрия Покотилова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На протяжении многих лет Дмитрий Покотилов возглавлял первый пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Воронежской области.
— Он участвовал в ликвидации практически всех крупных пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории региона последние 20 лет, — уточнили в МЧС.
Дмитрий Покотилов скоропостижно скончался 29 ноября в возрасте 48 лет.