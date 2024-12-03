Дополнительные авиарейсы запустили из Саратова в Петербург

Продажу билетов на эти направления начали авиакомпании «Икар» и Nordwind.
Рейсы будут осуществляться с декабря по январь на самолетах Embraer E-190, способных перевозить до 110 пассажиров. Из Саратова в Петербург вылеты запланированы на 27 и 30 декабря, а также 7 и 9 января 2025 года. Прилет в аэропорт Пулково ожидается в 6:00 утра по местному времени.
Рейсы из Санкт-Петербурга в Саратов состоятся 26 и 29 декабря, а также 6 и 8 января 2025 года. Вылеты из Пулково намечены на 23:50, а прибытие в «Гагарин» — в 3:00 ночи по местному времени.
Подробное расписание полётов доступно на официальном сайте аэропорта «Гагарин». Информация о стоимости билетов и условиях перевозки представлена на сайтах авиакомпаний.