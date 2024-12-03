Детский сад, школа и 15 домов строятся в ЖК «Северный берег» в Минске

Хильман обратил внимание на то, должное внимание также уделяется и социальной инфраструктуре. Так, началось строительство детского сада, получившего название «Серебряный кит». Ожидается, что он заработает в 2025 году. Также в планах в 2026 году открыть школу. Глава администрации Советского района заметил, что возводятся развязки на МКАД и неподалеку от улицы Карастояновой.