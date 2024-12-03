Детский сад, школа и 15 домов строятся в ЖК «Северный берег» в Минске. Подробности рассказал глава администрации Советского Сергей Хильман, пишет агентство «Минск-Новости».
По его словам, строительство жилья в «Северном береге» продолжается в динамичном темпе:
— Приведу простой пример: в 2024 году введено в эксплуатацию 4 дома, а возводится еще 15. Это красноречиво говорит о масштабах проекта.
Хильман обратил внимание на то, должное внимание также уделяется и социальной инфраструктуре. Так, началось строительство детского сада, получившего название «Серебряный кит». Ожидается, что он заработает в 2025 году. Также в планах в 2026 году открыть школу. Глава администрации Советского района заметил, что возводятся развязки на МКАД и неподалеку от улицы Карастояновой.
Тем временем восемь эскалаторов установили на новой станции «Аэродромная» Зеленолужской линии минского метро: «Будет очень большой поток людей».
Кстати, квартиры в новом районе на месте военного городка в минской Масюковщине будут стоить до $650 за квадратный метр.
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