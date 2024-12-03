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Называли их «позором школы»: в Волгограде ученики пожаловались Мизулиной на линейку с травлей двоечников

В школе Волгограда устроили «линейку с порицанием» двоечников.

Источник: Комсомольская правда

В громкий скандал попала школа № 48 в Волгограде после линейки с порицанием двоечников. По словам учеников, им устроили показательную порку за плохую успеваемость и назвали «позором школы». Родители и дети были так возмущены происходящим, что обратились к директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официальный комментарий общественницы, они готовят обращение в прокуратуру.

Ребята сами написали Мизулиной и попросили о помощи:

«В моей школе № 48 прошла линейка, о которой нас не предупредили. Собрали 5−11 классы в актовом зале и вызывали детей, которые закончили четверть на “пятерки”, после чего начали вызывать тех, у кого “двойки” и тех, кто не прошел аттестацию. Всего 64 человека. Вызывали и запрещали им хлопать, кричали и замахивались на детей, если мы пытались сказать, что это неправильно. Пока дети стояли, учителя отчитывали их и называли безобразными, позором школы. Были также дети, которые болели и не смогли пройти аттестацию. Девочки плакали, мальчика до слез довели».

Обратились к общественнице и родители, которых ситуация в школе шокировала:

«Сегодня была линейка, на которой детей с хотя бы одной “двойкой” вывели и обзывали перед всеми. Сказали писать заявление на домашнее обучение», — пишут волгоградцы.

Им удалось привлечь внимание к проблеме.

— Об этой ситуации мне уже написали сами ребята и мы готовим обращение в прокуратуру, — прокомментировала Мизулина.

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