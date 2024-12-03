Называли их «позором школы»: в Волгограде ученики пожаловались Мизулиной на линейку с травлей двоечников

«В моей школе № 48 прошла линейка, о которой нас не предупредили. Собрали 5−11 классы в актовом зале и вызывали детей, которые закончили четверть на “пятерки”, после чего начали вызывать тех, у кого “двойки” и тех, кто не прошел аттестацию. Всего 64 человека. Вызывали и запрещали им хлопать, кричали и замахивались на детей, если мы пытались сказать, что это неправильно. Пока дети стояли, учителя отчитывали их и называли безобразными, позором школы. Были также дети, которые болели и не смогли пройти аттестацию. Девочки плакали, мальчика до слез довели».