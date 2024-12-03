Люди с ограниченными возможностями составляют около 7% населения Молдовы

Большинство людей с ограниченными возможностями в Молдове — в возрасте от 30 до 45 лет.

Источник: Freepik

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Получатели пенсий по инвалидности и государственных социальных пособий по инвалидности составляют около 7% процентов постоянно проживающего населения страны, в основном это трудоспособное население в возрасте от 30 до 45 лет, такие данные представило Нацбюро статистики (НБС).

Публикация приурочена к Международному дню людей с ограниченными возможностями, отмечаемого ежегодно 3 декабря. Данные НБС охватывают 2023 год.

Все больше людей в Молдове теряют трудоспособность

На 1 января 2024 года, по данным Национальной кассы социального страхования, количество людей, признанных инвалидами в Молдове, составило 161,9 тысяч человек, в том числе 11,4 тысяч детей в возрасте 0−17 лет. Лица с ограниченными возможностями составляли 6,7% населения с постоянным местом жительства, а дети с ограниченными возможностями — 2,2% от общего числа детей до 18 лет с постоянным местом жительства в Молдове.

Из общего числа людей с ограниченными возможностями около 61 тысячи человек (37,7%) — в возрасте 30−45 лет, 51,7 тысяча человек (31,9%) — в возрасте 55−64 лет, 28,5 тысячи человек (17,6%) — 65 лет и старше, 11,1 тысячи человек (6,9%) — в возрасте 16−29 лет и 9,5 тысячи человек (5,9%) — от 0 до 15 лет.

Мужчины преобладают среди людей с признанной инвалидностью: на 1 января 2024 года в структуре лиц с ограниченными возможностями их доля составила 52,4%.

На 1 января 2024 года в структуре лиц с ограниченными возможностями, состоящих на учете в Национальной кассе социального страхования, пенсионеры по инвалидности составляли 62,8%, а получатели пособий — 37,2%. Из числа инвалидов, являвшихся получателями государственных социальных пособий, почти каждый второй был инвалидом с детства и почти каждый пятый — ребенок с инвалидностью.

Число людей, впервые признанных инвалидами, увеличивается. Так, в 2023 году в среднем на 10 тысяч жителей в возрасте 18 лет и старше приходилось 59 взрослых, признанных имеющими первичную инвалидность, по сравнению с 66 взрослыми на 10 тысяч жителей этого возраста, зарегистрированными в 2019 году. На 10 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет приходится 33 ребенка, имеющих первичную инвалидность, по сравнению с 25 детьми в 2019 году.

Основными причинами, обусловившими первичную инвалидность, были опухоли (17,4%), заболевания системы кровообращения (16,7%) и заболевания костно-суставной системы, мышц и соединительной ткани (14,3%). При этом в городской среде преобладают опухоли, а в сельской — болезни системы кровообращения.

Средний размер пенсии по инвалидности в Молдове — ниже среднего размера общей пенсии и составляет 85% прожиточного минимума. Так, по данным Нацагентства соцстрахования, на 1 января 2024 года средний размер пенсии по инвалидности составил 2451,4 лея по сравнению со средним размером пенсии на одного пенсионера — 3676,7 лея. Величина прожиточного минимума в 2023 году составила в среднем за один месяц 2877,1 лея на человека. Таким образом, средний размер пенсии по инвалидности позволил покрыть прожиточный минимум на 85,2%.

Доступ людей с ограниченными возможностями к рынку труда ограничен

Согласно данным Обследования рабочей силы, уровень участия в рабочей силе людей с ограниченными возможностями в 2023 году составил 170% по сравнению с 49,2% для людей без инвалидности. Уровень безработицы среди людей с ограниченными возможностями составил 7,2% по сравнению с 4,5% среди безработных без инвалидности. Уровень безработицы среди людей с ограниченными возможностями в городской местности был выше (18%) по сравнению с таковым в сельской местности (1%).

Инвалиды трудоустроены в гораздо меньшей степени: если уровень занятости людей без инвалидности составлял 47%, то среди людей с ограниченными возможностями — лишь 15,8%. У мужчин второй показатель зарегистрирован 14,6%, у женщин соответственно 17,3%. Уровень занятости людей с ограниченными возможностями в городской местности был выше (17,3%), чем в сельской местности (15,2%).