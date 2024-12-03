Шесть новых школ планируют сдать в Ростовской области до конца 2024 года

В Ростовской области к концу 2024 года планируют построить шесть новых школ, которые обеспечат более 4,5 тысячи дополнительных учебных мест. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
По данным властей, две школы в Егорлыкском и Цимлянском районах (всего 298 мест) уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Образовательные учреждения примут детей в новом учебном году.
Кроме того, должны завершить по одной школе в Батайске и Азове, а также два образовательных учреждения в микрорайоне Темерник Ростова-на-Дону. Три объекта возводятся в рамках национального проекта «Образование».
Добавим, в 2025 году должны завершить строительство еще пяти школ общей вместимостью 4280 мест. Всего в регионе строятся 11 школ.