Собаки на Сенне: завизированный семьей гонщика сериал стал провалом

Гонки дышат смертью, бизнес Феррари связан со смертью, Манн концентрирует наше внимание на то, какой мелочи достаточно, чтобы отправить даже самого одаренного гонщика на тот свет без шанса на спасение. Это спорт, который ошибок не терпит, и тем, кто им занимается, приходится постоянно заглядывать на ту сторону. Феррари окружен мертвецами, это он отправляет спортсменов на возможную гибель, его автомобили несут опасность, на него смотрят жены и матери тех, кому не повезло. Он живет в ситуации перманентного стресса, и это напряжение делает семейную драму Феррари философским триллером. При этом Манн очень дозированно дает сцены самих гонок, но зато когда до них доходит дело, Манн обрушивает на зрителя такой поток эмоций, что становится ясно, почему каждая из этих гонок уникальна, почему он и все причастные помнят каждый этот заезд. Да просто потому, что такое забыть невозможно!