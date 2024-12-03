Собаки на Сенне: завизированный семьей гонщика сериал стал провалом

Шестисерийный фильм «Сенна» — один из самых долгожданных релизов Netflix в этом сезоне. Он адресован и миллионам фанатов легендарного пилота «Формулы-1», и тем, кто только слышал это имя, но был не в курсе трагической и звездной судьбы великого бразильского спортсмена. Тем сильнее оказалось разочарование: никаких новых откровений в сериале нет, он построен как схематичное и неубедительное перечисление достоинств Айртона Сенны. И что самое страшное: гонок в сериале много, но все они похожи одна на другую как две капли воды. Кто виноват — неизвестно, зато создатели сериала и Netflix подозрительно часто рассказывали, что семья гонщика имела самое прямое отношение и к сценарию, и к конечному результату.
Сериал «Сенна» хуже документального фильма о нем.
«Превратили всех героев этой истории в плоских мультяшек» (The Guardian), «не содержит ни одной мысли о том, почему Сенна стал живым мифом в Бразилии» (Collider), «топливо у сериала заканчивается задолго до финиша» (Roger Ebert.com), «избегает касаться самых потайных уголков личности героя» (Motor Sport Magazine). Сериалу о короткой жизни Айртона Сенны досталось так много язвительных комментариев критиков, что сам он на том свете не мог не подумать: при жизни гнобили примерно с той же страстью. Но есть нюанс, как принято говорить, и 20% «свежести» на «Томатах» — к сожалению, вполне заслуженная оценка нового и такого долгожданного сериала Netflix.
Даже тем, кто не слишком следит за гонками «Формулы-1», имя Айртона Сенны наверняка знакомо. Бразилец трижды стал чемпионом мира, он погиб в 34 года в аварии и остался легендой, мифом во плоти. Его называют лучшим гонщиком в истории, чему во многом способствовал его статус дерзкого, неуживчивого забияки с неровным характером, который не слишком ценил свою жизнь на треке, зато остро нуждался в сильных соперниках и — скорости, конечно.
Кинематограф впервые серьезно высказался о Сенне в 2011 году. Полнометражный документальный фильм «Сенна» триумфально стартовал на «Сандэнсе», после чего собрал десятки наград на фестивалях всего мира, заработал в прокате $10 млн (огромная касса для документального кино) и сегодня считается классикой, одним из самых успешных неигровых фильмов этого века.
Особенной популярностью среди фанатов пользовалось коллекционное издание картины на дисках, к которому прилагалась модель одного из болидов Сенны. Тот фильм поражал ощущением скорости, драйва вкупе с раскрытием темпераментной личности Сенны. Ничего удивительного: его снял выдающийся режиссер Азиф Кападиа, который впоследствии сделал замечательную картину «Эми» про Эми Уайнхаус и очень интересный фильм «Диего Марадона». Кроме того, Кападиа состоялся в игровом кино, а Дэвид Финчер позвал его одним из режиссеров в свой нашумевший сериал «Охотник за разумом».
Шуша вместо Адрианы рядом с Сенной.
То, что случилось с сериалом, в общем, характерно для фильмов, которые выросли из суперуспешных документальных хитов. И упомянутая выше «Эми» гораздо больше говорила о Уайнхаус, чем «Обратно во мрак», который тоже провалился в этом году. Примеров таких провалов множество, а адаптация «Короля тигров», главного доксериала 2020 года, вовсе забылась даже раньше, чем вышла.
Что же случилось? Всё дело в том, что авторы сериала решили не спорить с семьей Айртона Сенны и сделать ровно то, на чем эта семья настаивала. В итоге перед нами не жизнь Сенны, а его житие, герой, лишенный ярко выраженных недостатков. Мы встречаем его, когда он еще не взял фамилию матери. Юный Айртон Сенна да Силва на наших глазах сначала показывает чудеса на чемпионате по картингу в Бразилии, потом довольно быстро уговаривает родителей дать ему возможность продолжить карьеру в Англии. С ним едет любящая его невеста.
Всё у да Силвы получается, потому что он талантлив. Окружают его большей частью хорошие люди.
Да, есть стереотипы, что бразильцы плохо гоняют, но с ними да Силва борется практически шутя. Он честный, любящий, мужественный, изобретательный, смелый — можно долго перечислять положительные свойства персонажа. Но почему-то, хотя Габриел Леони играет его изо всех сил, за персонажем следить не интересно, потому что — нет конфликта, нет драмы, нет трагедии. Не считать же таковыми, в самом деле, его споры, надо или не надо участвовать в гонках за океаном, если семье он так нужен дома в Бразилии. Или его отношения с женой, в которых и он безупречен, и ее можно понять. Он — гений, она — подруга гения, за пределы этой стереотипической пары герои не выходят.
Глядя на Леони, вспоминаешь другой недавний фильм с его участием, и тоже о гонках — «Феррари» Майкла Манна (читайте нашу рецензию здесь). У Леони там роль не очень большая, но важная, а по темпераменту его Альфонсо де Портаго вполне совпадает с Сенной. Но почему «Феррари» Манна захватывает, а «Сенна» уже на первом эпизоде способен усыпить кого угодно?
Потому что Манн делает главной темой фильма смерть.
Гонки дышат смертью, бизнес Феррари связан со смертью, Манн концентрирует наше внимание на то, какой мелочи достаточно, чтобы отправить даже самого одаренного гонщика на тот свет без шанса на спасение. Это спорт, который ошибок не терпит, и тем, кто им занимается, приходится постоянно заглядывать на ту сторону. Феррари окружен мертвецами, это он отправляет спортсменов на возможную гибель, его автомобили несут опасность, на него смотрят жены и матери тех, кому не повезло. Он живет в ситуации перманентного стресса, и это напряжение делает семейную драму Феррари философским триллером. При этом Манн очень дозированно дает сцены самих гонок, но зато когда до них доходит дело, Манн обрушивает на зрителя такой поток эмоций, что становится ясно, почему каждая из этих гонок уникальна, почему он и все причастные помнят каждый этот заезд. Да просто потому, что такое забыть невозможно!
Совсем иначе в сериале «Сенна», где гонок на шесть эпизодов десятки, и все они похожи друг на друга, как заезды в каком-нибудь Gran Turismo на приставке. Всерьез их воспринимать невозможно, потому что нет нерва, который бы их связывал. Сенна просто идет от победе к победе, справляется с неудачами, работает над ошибками, и ему разве что нимба над головой не хватает. Даже там, где можно было бы поиграть с его прославленными качествами, например, постоянным неоправданным риском или отсутствием дисциплины, из-за которого он плохо работал в гонках без сильных соперников, мы ничего не ощущаем.
Перед нами глянцевая картинка, комикс для детей, которые после него захотят стать гонщиками, ведь там только красивые, смелые, честные и загорелые люди.
Мы не знаем, насколько виновата в провале сериала семья Сенны, которая курировала работу над сериалом. Но, например, Адриана Галистеу в нем практически отсутствует, в то время как весь последний год (даже больше) жизни Сенны прошел в скандальных отношениях с ней, а после его смерти она на правах красотки-вдовы не сходила с обложек «Плейбоя». В житии по версии Netflix она как будто упомянута случайно, причем говорят, что и ради этого стримингу пришлось выдержать серьезные споры с семьей спортсмена. Более того, ряд реальных эпизодов с участием Адрианы разыгран так, что ее там заменяет прошлая женщина Сенны Шуша.
В общем, похоже, что для того, чтобы сделать по-настоящему яркий фильм о Сенне, нужен кто-то настолько же бесстрашный и рисковый, как он, кто не будет визировать биографические подробности, а пойдет своим путем. Правда, и последствия у этого шага могут быть почти такие же катастрофичные, как и в случае легендарного гонщика.