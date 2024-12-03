Масло с антибиотиком. Почему в Крыму уничтожают продукты?

Создатели некачественных продуктов постоянно придумывают всё новые способы «обойти» проверки. Так, привела пример Светлана Шамбазова, недобросовестные производители добавляют специальный клей — трансглютаминазу — в готовый продукт, чтобы снизить его себестоимость. Но для организма человека она, мягко говоря, не полезна. «Но наша лаборатория не стоит на месте, постоянно аккредитовывается на новые методы исследования, — напомнила она. — Планируем со следующего года всю продукцию, которая будет поступать на прилавки на Крымском полуострове и соседних территорий исследовать и на этот показатель».