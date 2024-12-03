Масло с антибиотиком. Почему в Крыму уничтожают продукты?

Ценовые предпраздничные прогнозы опять обещают подорожание продуктов. Среди «кандидатов» на рост стоимости — сливочное масло, мясопродукты, птица.
И в такой ситуации у некоторых махинаторов велик соблазн нажиться, «протолкнуть» в торговые точки нелегальную продукцию, которую производят в подпольных цехах. Сегодня вычислить её намного проще: помогает автоматизированная система. Один из её компонентов — «Меркурий», который отслеживает продукцию от стадии сырья до «конечной станции» потребления. Krym.aif.ru выяснили, как выявляют некачественные продукты и какие нарушения чаще всего допускают производители.
Лишние добавки.
Недавно в Крыму специалисты Россельхознадзора изъяли из оборота и уничтожили 568 кг мясной продукции. На этом предприятии нашли сырьё без ветеринарных сопроводительных документов, часть его уже преобразилась в готовый для реализации товар.
Ранее на севастопольском предприятии было обнаружено сырьё неизвестного происхождения. Конечно, в сопроводительных документах поставщик был указан: некое ООО «Сюзма» из Татарстана. На самом деле, оно просто не существовало — а вот молоко поставляло! Такие предприятия-невидимки называют фантомными площадками. Кстати, в молоке обнаружились остатки лекарственного препарата — оксолиновой кислоты, которая является синтетическим противомикробным средством. Почти три тонны уже готового сливочного масла пришлось уничтожить.
Директор филиала ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных» в Республике Крым Светлана Шамбазова сообщила, что в рамках государственного мониторинга проводились проверки безопасности и качества молочной продукции. И, к сожалению, специалисты обнаруживали в ней антибиотики, несоответствие жирно-кислотному составу. Также выявляли стерины — растительные жиры, которых не должно быть в продуктах, заявленных как натуральные молочные.
Создатели некачественных продуктов постоянно придумывают всё новые способы «обойти» проверки. Так, привела пример Светлана Шамбазова, недобросовестные производители добавляют специальный клей — трансглютаминазу — в готовый продукт, чтобы снизить его себестоимость. Но для организма человека она, мягко говоря, не полезна. «Но наша лаборатория не стоит на месте, постоянно аккредитовывается на новые методы исследования, — напомнила она. — Планируем со следующего года всю продукцию, которая будет поступать на прилавки на Крымском полуострове и соседних территорий исследовать и на этот показатель».
От сырья до прилавка.
С начала этого года, рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев, изъято и уничтожено около 20 тонн различной сельхозпродукции. «В рамках мониторинга отбираются пробы, передаются для исследования, — пояснил он. — Выявляют много чего: от дрожжей до антибиотиков. Чаще такое обнаруживается при исследовании молока, творога, масла, мяса птицы, попадалась и рыбная продукция».
Львиная доля таких случаев, уточнил он, приходится на долю не крымских производителей. Нарушения обнаруживают и при анализе документов, введённых в электронную базу «Меркурий». Если путь сырья или готового товара на каком-то этапе вызывает подозрения, проводится тщательная проверка и «левый» товар на прилавки не попадает.
В детсады, школы больницы продукты закупаются централизовано. И за её качеством следят общественники. Председатель Комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей Общественной палаты РК Олег Егоров упомянул, что нареканий больше всего к «молочке». Причём исключительно к той, что была произведена за пределами полуострова — везут её из Краснодара, Ростова, даже из Новосибирска. Если обнаруживается фальсификация, общественники помогают заказчику расторгнуть контракт в одностороннем порядке.