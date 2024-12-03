Транспортную развязку реконструируют на автодороге в Заларинском районе

Подрядчик реконструирует транспортную развязку на 1680 километре федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе Иркутской области. Как рассказали КП-Иркутск в Главгосэкспертизе России, по окончании строительства участок будет иметь четыре полосы движения с максимально разрешенной скоростью 120 км/ч.
— Реконструкция транспортной развязки до «полного клеверного листа» включает реконструкцию однополосных съездов общей длиной 3,288 километра, путепровода длиной 33 метра, а также участка дороги межмуниципального значения третьей категории «Залари — Бажир», протяженностью 1,052 километра — рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Дмитрий Беленко.
Кстати, помимо всего прочего специалисты установят видеонаблюдение, сигнализации, связи оповещения и хранения данных. Это необходимо для обеспечения транспортной безопасности. Также на участке реконструкции трассы запланировано устройство наружного освещения, автобусных остановок и площадки отдыха на 33 парковочных места.
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