Транспортную развязку реконструируют на автодороге в Заларинском районе

Подрядчик реконструирует транспортную развязку на 1680 километре федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе Иркутской области. Как рассказали КП-Иркутск в Главгосэкспертизе России, по окончании строительства участок будет иметь четыре полосы движения с максимально разрешенной скоростью 120 км/ч.