Четыре новых проезда появится на пересечении Староволынской и Минской улиц

В районе Фили-Давыдково обновят улично-дорожную сеть. Столичный Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) утвердил проект планировки территории (ППТ) на пересечении Староволынской и Минской улиц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Проектом планировки территории предусмотрено строительство четырех проездов общей протяженностью около километра. В соответствии с ППТ появятся подъезды к очистным сооружениям, трансформаторным подстанциям и объекту инженерной инфраструктуры общей длиной 140 метров. Кроме того, будет проведена реконструкция Староволынской улицы на участке протяженностью около 750 метров», — рассказал Владимир Ефимов.
Помимо этого, в утвержденный проект вошли работы по инженерно-техническому обеспечению участков, на которых запланировано строительство.
Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы добавила, что при проектировании улиц в районе Фили-Давыдково было учтено создание велодорожек и благоустройство территории.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала года в столице построили более 60 километров дорог.