Четыре новых проезда появится на пересечении Староволынской и Минской улиц

«Проектом планировки территории предусмотрено строительство четырех проездов общей протяженностью около километра. В соответствии с ППТ появятся подъезды к очистным сооружениям, трансформаторным подстанциям и объекту инженерной инфраструктуры общей длиной 140 метров. Кроме того, будет проведена реконструкция Староволынской улицы на участке протяженностью около 750 метров», — рассказал Владимир Ефимов.