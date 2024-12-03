Девочке-эльфу с преждевременной старостью из Новосибирска отказали в операции после перелома

Медики выписали девочку через несколько месяцев. По мнению специалистов, на месте перелома должен образоваться ложный сустав, после чего Аня сможет самостоятельно ходить. Первое время она передвигалась с ходунками, а потом с костылями. Из-за отсутствия своевременного лечения у ребенка появились сопутствующие заболевания: повышенное давление, проблемы с сердцем и подозрение на эпилепсию. На обследование они смогли попасть только зимой 2024 года.