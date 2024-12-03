Девочке-эльфу с преждевременной старостью из Новосибирска отказали в операции после перелома

«В мае мы должны были улететь в Москву на обследование, но Аня сломала шейку бедра дома, и мы попали в больницу. Провели там 2 месяца. Врачи в Новосибирске отказались оперировать дочь из-за диагноза: никто не взялся даже в частных клиниках. Зарубежные больницы тоже отказались принять Аню: врачи боялись, что она не переживет операцию», — цитирует КП-Новосибирск слова Максима, отца Ани.
Медики выписали девочку через несколько месяцев. По мнению специалистов, на месте перелома должен образоваться ложный сустав, после чего Аня сможет самостоятельно ходить. Первое время она передвигалась с ходунками, а потом с костылями. Из-за отсутствия своевременного лечения у ребенка появились сопутствующие заболевания: повышенное давление, проблемы с сердцем и подозрение на эпилепсию. На обследование они смогли попасть только зимой 2024 года.
Отец девочки-эльфа рассказал, что диагноз Ани подтвердился, когда ей было 6 лет. С тех пор они получают лекарство, препятствующее развитию и прогрессированию болезни.
Кроме того, несколько раз они ездили на обследование в Америку. Правила поставки лекарств в России с 2022 года изменились, что усложнило ситуацию. Однако семье помогли знакомые.
Когда Аня находилась в Америке, она увлеклась соцсетями и с тех пор ведет собственный блог. Там она рассказывает о себе, своих интересах и не любит вызывать жалость у людей. Девочка часто снимает видео с распаковкой подарков, которые ей присылают.
Напомним, в Новосибирске уникальной пациентке отказывают в дорогостоящем лечении.