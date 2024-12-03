В Омске может появиться остановка «Улица Куйбышева»

На портале государственных услуг продолжается голосование по вопросу переименования остановки «Городской музей». Омичам на выбор предложили два варианта: «Улица Куйбышева» или «Детская городская поликлиника № 8». Также есть возможность проголосовать за вариант «другое». В настоящий момент лидирует вариант «Улица Куйбышева», свои голоса за него отдали 65% участников опроса. За название «Детская городская поликлиника № 8» проголосовали 14,8%, еще 32% отметили вариант «Другое».