В Омске может появиться остановка «Улица Куйбышева»

На портале государственных услуг продолжается голосование по вопросу переименования остановки «Городской музей». Омичам на выбор предложили два варианта: «Улица Куйбышева» или «Детская городская поликлиника № 8». Также есть возможность проголосовать за вариант «другое». В настоящий момент лидирует вариант «Улица Куйбышева», свои голоса за него отдали 65% участников опроса. За название «Детская городская поликлиника № 8» проголосовали 14,8%, еще 32% отметили вариант «Другое».
Отдать свой голос за тот или иной вариант можно до 12 декабря на портале государственных услуг. После этого все предложенные варианты будет обсуждать топонимическая комиссия города.
Ранее мы писали о переименовании популярной остановки в городе.