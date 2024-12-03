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Международный выставочный центр может открыться в Минске в 2024 году

Власти сказали про открытие международного выставочного центра в 2024 в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Международный выставочный центр может открыться в Минске в 2024 году. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил глава администрации Советского Сергей Хильман.

По его словам, международный выставочный центр, расположенный в районе жилого комплекса «Северный берег», находится на завершающей стадии строительства. Хильман допустил, что открытие центра в торжественной обстановке может случиться в 2024 году.

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