Международный выставочный центр может открыться в Минске в 2024 году. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил глава администрации Советского Сергей Хильман.
По его словам, международный выставочный центр, расположенный в районе жилого комплекса «Северный берег», находится на завершающей стадии строительства. Хильман допустил, что открытие центра в торжественной обстановке может случиться в 2024 году.
Тем временем мы собрали, что изменится в Беларуси зимой 2024 — 2025 годов: вырастут зарплаты бюджетников, коммуналка, штрафы, артезианская вода будет у всего Минска, а девочкам предложат прививку от ВПЧ бесплатно.
Кстати, Мингорисполком сказал, что Новая Боровая и Фаниполь не станут Минском.
Ранее администрация Комаровского рынка отреагировала на видео в TikTok о крысах.