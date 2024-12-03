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216 единиц техники вышли на уборку улиц Новосибирска

Дорожные рабочие убирают снег.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске приступили к чистке улиц. В первую смену на дороги города вышли 216 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Дорожные рабочие убирают последствия снегопада на 21 улице Новосибирска. Речь идет о следующих участках: Семьи Шамшиных, Ипподромской, Владимировской, Нарымской, Плановой, Жуковского, Кубовой, Титова, Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Первомайской, Героев Революции, Богдана Хмельницкого (промзона), Лежена, Есенина, Добролюбова, Ветлужской, на проспекте Академика Лаврентьева, Бугринском мосту и Гусинобродском шоссе.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что синоптики пообещали новосибирцам снегопады на текущей рабочей неделе. Осадки будут идти почти непрерывно.