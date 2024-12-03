ФАС выдала предписание «Почте России»

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. «Почта России» нарушила закон о конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, компании выдано предписание, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
«Почта России нарушила закон о защите конкуренции. Компания ограничивала доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. …По результатам рассмотрения дела служба выдала акционерному обществу предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении ведомства.
Россияне могут выбрать доставку писем от органов власти в электронном виде через портал «Госуслуги», и только в информационной системе «Почты России» есть возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции.
«АО “Почта России” злоупотребила доминирующим положением на рынке, навязав контрагентам невыгодные условия. Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Таким образом, альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде. По мнению ведомства, такие действия ущемляют интересы других операторов почтовой связи и нарушают закон о защите конкуренции», — говорится в сообщении.
Как добавили в службе, «Почта России» будет привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке».