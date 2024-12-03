«Водоканал» предложил должникам в Петербурге и Ленобласти рассчитаться за холодную воду до 28 декабря

Петербургский «Водоканал» объявил о старте акции «В новый год без долгов», которая направлена на погашение задолженности за холодное водоснабжение и водоотведение.
С 1 по 28 декабря 2024 года жители Петербурга и Ленинградской области, имеющие прямые договоры с «Водоканалом», могут оплатить свои долги без начисления пени.
Важно отметить, что акция не распространяется на управляющие компании, ТСЖ, ЖК и ЖСК.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возросло число случаев порчи бесплатных общественных туалетов.