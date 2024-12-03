Порт-Сент-Луси
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Водоканал» предложил должникам в Петербурге и Ленобласти рассчитаться за холодную воду до 28 декабря

Акция «В новый год без долгов» не распространяется на управляющие компании, ТСЖ, ЖК и ЖСК.

Источник: Reuters

Петербургский «Водоканал» объявил о старте акции «В новый год без долгов», которая направлена на погашение задолженности за холодное водоснабжение и водоотведение.

С 1 по 28 декабря 2024 года жители Петербурга и Ленинградской области, имеющие прямые договоры с «Водоканалом», могут оплатить свои долги без начисления пени.

Важно отметить, что акция не распространяется на управляющие компании, ТСЖ, ЖК и ЖСК.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возросло число случаев порчи бесплатных общественных туалетов.

ЖКХ