Житель Татарстана получил штраф за неразрешенный запуск квадрокоптера

Согласно предварительным сведениям, осенью мужчина занимался обработкой полей неподалеку от деревни Пимери, используя аппарат весом 50 кг. Однако у него отсутствовало разрешение на полеты, документы для управления воздушным средством и прочие необходимые бумаги.