Житель Татарстана получил штраф за неразрешенный запуск квадрокоптера

В Татарстане местный житель получил штраф за несанкционированный запуск дрона. Данную информацию озвучила Приволжская транспортная прокуратура.
Согласно предварительным сведениям, осенью мужчина занимался обработкой полей неподалеку от деревни Пимери, используя аппарат весом 50 кг. Однако у него отсутствовало разрешение на полеты, документы для управления воздушным средством и прочие необходимые бумаги.
Помимо прочего, дрон не был зарегистрирован официально. Приволжская транспортная прокуратура заявила, что его действия угрожали безопасности воздушных полетов и могли стать причиной потенциальных инцидентов.
Итогом стало привлечение к административной ответственности по статье за несоблюдение правил эксплуатации воздушных средств, что повлекло за собой штрафные санкции.